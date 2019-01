De Belgische aanvaller Yorbe Vertessen (volgende week 18) vertrekt morgen op stage met PSV. De Vlaams-Brabander geldt als een groot talent in Eindhoven en kon rekenen op interesse van grote ploegen. Deze week besliste hij een nieuw contract van 3,5 jaar bij PSV te tekenen. Coach Mark van Bommel nam hem prompt op in de selectie, die op stage gaat in Qatar. Op 11 januari oefent PSV er tegen Club Brugge.