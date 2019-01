Rechter verbiedt Uber in Brussel

Brussel -

Volgens de Brusselse rechtbank van koophandel, Nederlandstalige rol, zijn transportplatformen zoals Uber illegaal in Brussel. Dat schrijven La Libre Belgique en La Dernière Heure donderdag. De rechter bepaalde dat enkel chauffeurs die over een taxilicentie beschikken, en dus ook een lichtbak bovenop de wagen hebben, effectief taxiritten in de hoofdstad mogen uitvoeren.