Rederij gaat zoeken naar verloren containers in Noordzee

De rederij van het containerschip MSC Zoe, dat 270 containers heeft verloren boven het Duitse Waddeneiland Borkum, is een bergingsoperatie gestart. Hierbij gaat het bedrijf, MSC Mediterranean Shipping Company, onder meer schepen uitgerust met sonar inzetten om de kwijtgeraakte containers op te sporen.

Het bedrijf laat weten dat het schip een deel van zijn lading verloor door de “zeer moeilijke omstandigheden”. Enkele van die containers spoelden aan op de Nederlandse Waddeneilanden Terschelling en Vlieland. “Wij nemen dit incident heel serieus, zowel op het gebied van de schade voor de natuur als de schade aan de lading van klanten”, zegt het bedrijf in een verklaring. “Op alle aspecten werkt MSC nauw samen met de lokale autoriteiten.”

In drie van de containers die de MSC Zoe in de nacht van dinsdag op woensdag verloor, zitten vaten organisch peroxide in poedervorm. Het kan gevaarlijk zijn om ermee in aanraking te komen.