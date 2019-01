Motorrijder crasht na achtervolging door politie van bijna twintig kilometer

Putte / Mechelen - In de Tinstraat in Putte is woensdagavond een motorrijder frontaal in aanrijding gekomen met een personenwagen. De motorrijder was op de vlucht geslagen voor de politie in Mechelen, toen die hem wou controleren. De man raakte zwaargewond bij de klap.

De motorrijder reed op de Steenweg op Blaasveld (N16) in Heffen, richting Mechelen. Daar wou de politie hem intercepteren omdat hij even voordien een ANPR-camera was gepasseerd en die registreerde de nummerplaat van de motorfiets als gestolen. “Toen de man niet wou stoppen voor een controle, werd de achtervolging ingezet. Via de N16 ging het naar de R6 en N15 in Bonheiden”, zegt Dirk Van de Sande van de lokale politie Mechelen-Willebroek.

In Putte verliet de motorrijder de N15 en probeerde op die manier de politie af te schudden. Dat liep enkele kilometer verderop evenwel grondig mis. “Daar kwam de motorrijder ter hoogte van de korfbalterreinen frontaal in botsing met een personenwagen. De bestuurder van de motorfiets kwam daarbij zwaar ten val en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar. De twee inzittenden van de personenwagen waren zwaar onder de indruk van hetgeen er gebeurd was en werden preventief ook naar het ziekenhuis overgebracht.”

Zowel de motorfiets als de personenwagen liepen grote schade op bij de crash en moesten allebei worden weggetakeld.

Ook een helikopter van de federale politie kwam ter plaatse om de achtervolging vanuit de lucht te volgen. De komende uren zal worden onderzocht wat de gewonde motorrijder allemaal op zijn actief heeft en waarom hij met een gestolen nummerplaat rondreed. Of ook de motorfiets zelf gestolen was, is niet duidelijk. De achtervolging zelf duurde bijna twintig kilometer.

De Tinstraat werd anderhalf uur lang afgesloten voor het verkeer. De brandweer ruimde de brokstukken en gelekte olie op.