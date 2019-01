Dodentol na modderstromen op Filipijnen stijgt tot 122

De dodentol van de modderstromen en overstromingen in het oosten van de Filipijnen is opgelopen tot 122. De hulpdiensten bereiken nu ook geïsoleerde gebieden en kunnen er lichamen bergen, zegt de overheid donderdag.

Nog altijd zijn dertig lichamen vermist in de getroffen gebieden in de oostelijke regio’s van Bicol en Eastern Visayas, zeggen verantwoordelijken van de burgerbescherming en rampenbeheersing. De meeste dodelijke slachtoffers zijn afkomstig van Bicol. Daar zijn vijf provincies ernstig getroffen door de modderstromen en overstromingen. Een tropische depressie veroorzaakte dagenlang hevige regen.

De tropische depressie was de laatste en dodelijkste cycloon die de Filipijnen trof in 2018. Tyfoon Mangkut eiste ook al meer dan tachtig doden in september. Ongeveer 25.000 personen zijn dakloos door de modderstromen en overstromingen, meldt de nationale dienst voor rampenbeheersing.