Filmpje van Molenbeekse vrouw gaat viraal: “Jullie voeren campagne voor extreemrechts, bravo”

Een auto werd in brand gestoken tijdens oudejaar in Molenbeek Foto: Stijn Tshibangu - Ngalula

Sint-Jans-Molenbeek - De Molenbeekse Sara Lou is woedend op de jongeren die onrust stookten tijdens de oudejaarsnacht. “Het was oorlog in Molenbeek, jullie hebben rechtstreeks campagne gevoerd voor extreemrechts”, vindt ze.

De politie en brandweer van Brussel moesten tijdens de oudejaarsnacht verschillende keren uitrukken, maar werden daarna zelf geviseerd door onruststokers. Vooral in Molenbeek was het onrustig. Er werden auto’s in brand gestoken en winkels geplunderd. “Dit speelt extreemrechts in de kaart, de media zullen nu enkel nog hierop focussen, maar Molenbeek is zoveel meer dan deze relschoppers”, zegt Lou. Ze richt zich in haar video ook tot de relschoppers zelf.

“Er zijn mensen die al heel hun leven werken om deze gemeenschap op te bouwen, die ervoor zorgen dat jullie grootouders leren lezen, dat je naar school kan een toekomst kan bouwen zoals jij die wil”, zegt Lou. “En tijdens dat ene uurtje waarin je niets te doen had, heb je alles kapotgemaakt.”

“Wanneer had je het gevoel dat je een grote man was? Toen je het bushokje vernielde waar je moeder op de bus wacht? Toen je de apotheker plunderde waar je vader om geneesmiddelen gaat voor je grootmoeder? Leg het me uit, ik versta het niet”, zegt ze.

Toch laat ze zich niet afschrikken door de rellen. “Ik ken deze gemeenschap van binnen en van buiten, en jullie horen daar niet bij. Dit is een grote groep met veel goede mensen. Nu gaat men enkel over de rellen praten, maar Molenbeek is zoveel meer dan dat”, besluit ze.