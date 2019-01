Racing Genk laat linksbacks De Norre en Neto Borges medische testen afleggen

De onderhandelingen van Racing Genk met respectievelijk STVV en Hammarby over Casper De Norre en Neto Borges zijn op enkele details na afgerond. De Norre onderging in de loop van vorige week al een reeks medische tests. Donderdag volgt voor hem deel twee. Bij Adlon in Diepenbeek zal hij het gezelschap krijgen van Neto Borges, een 22-jarige Braziliaanse linksback.