Met dank aan een “dom” familielid: Chinese ‘Jack the Ripper’ geëxecuteerd

In China is donderdagmorgen Gao Chengyong geëxecuteerd. Dat heeft de rechtbank van de stad Baiyin laten weten. De 54-jarige man vermoordde tussen 1988 en 2002 op een gruwelijke manier elf vrouwen en meisjes. Omdat hij verschillende van zijn slachtoffers verminkte, werd hij ook wel de Chinese ‘Jack the Ripper’ genoemd, naar de moordenaar van prostituees in Londen op het einde van de 19de eeuw.

Gao Chengyong pleegde zijn moorden in een tijdspanne van 14 jaar in de provincie Gansu en de autonome regio Binnen-Mongolië. Zijn doelwit waren jonge vrouwen die dikwijls in het rood gekleed waren. Hij volgde hen tot bij hen thuis, om hen vervolgens te verkrachten en te doden. Vaak werd de keel van de vrouwen doorgesneden, en werden delen van hun lichaam, zoals de geslachtsdelen, verwijderd. Het jongste slachtoffer was acht jaar oud.

De moordenaar heeft “een seksuele perversie en haat vrouwen”, stelde de politie in 2004, toen ze voor de eerste keer een link legde tussen de verschillende moorden en een beloning van omgerekend 27.000 euro uitloofde voor elke informatie.

Toch werd hij pas in 2016 opgepakt. De man werd per toeval geïdentificeerd, nadat bij een familielid, dat was opgepakt voor een klein misdrijf, een DNA-test werd afgenomen. De speurders merkten gelijkenissen op met het DNA van de moordenaar die al 28 jaar werd gezocht. Hij werd in maart 2018 ter dood veroordeeld. Het Chinese Hooggerechtshof keurde zijn executie goed.