Solskjaer wil blijven na 12 op 12 bij Manchester United, Lukaku legt uit wat het verschil is met Mourinho

Ole Gunnar Solskjaer is met geweldig succes aan zijn tijdelijke opdracht bij Manchester United begonnen. De Noor won meteen zijn eerste vier wedstrijden en kondigde na de 0-2 zege op het veld van Newcastle woensdagavond aan dat hij trainer wil blijven. Rode Duivel Romelu Lukaku, die 38 seconden na zijn invalbeurt het eerste doelpunt scoorde, heeft in de Engelse pers alvast mooie woorden over voor de opvolger van José Mourinho.

LEES OOK. Lukaku valt in én beslist enkele seconden later match, Fellaini zelfs niet op de bank bij Manchester United

Solskjaer werd enkele weken aangeduid als caretaker manager bij Manchester United na het ontslag van José Mourinho. Hij krijgt de club onder zijn hoede tot het einde van het seizoen, als de club een nieuwe coach aanstelt. Alleen kan die moeilijk nog beter doen dan de ex-speler van Man U: sinds de komst van Solskjaer won het team elk van zijn vier wedstrijden. Na de zege op het veld van Newcastle woensdag kondigde de Noor dan ook aan dat hij trainer van Manchester United wil blijven.

“Ik wil niet weg”, vertelde Solskjaer tegenover de BBC. “Dit is zo’n geweldige groep spelers, zo’n fantastische sfeer, maar alles draait om de volgende match. Ik doe mijn job zolang als ik kan. Als je er vier kunt winnen, kun je er nog eens vier winnen met deze club.”

Foto: REUTERS

Een opvallende rol in de 0-2 zege was weggelegd voor Romelu Lukaku. De Rode Duivel kreeg weer geen basisplaats van Solskjaer, maar mocht even voorbij het uur invallen en scoorde amper 38 seconden later het openingsdoelpunt door snel te reageren toen de doelman van Newcastle een vrije trap van Marcus Rashford liet glippen. “Je moet klaar zijn als wisselspeler, dat is wat Solskjaer van me vraagt”, vertelde Lukaku na afloop. “Ik wist dat de keeper die bal kon lossen, daar moet je op gokken.”

Steekje richting Mourinho?

Ondanks het feit dat hij voorlopig nog geen onbetwist titularis is onder de nieuwe trainer, lijkt Lukaku wel muziek te zien in een samenwerking. ‘Big Rom’ vertelt over het verschil met José Mourinho, die midden december aan de kant geschoven werd. “Het is helemaal anders werken onder Solskjaer. Marcus (Rashford, nvdr) en Anthony (Martial, nvdr) en de rest en ik leren veel van hem, vooral wat het aanvallende betreft.” Toch een steekje naar Mourinho, die vooral gekend staat om zijn verdedigende aanpak?

Foto: EPA-EFE

Hoe dan ook lijkt Solskjaer vast van plan het over een andere boeg te gooien. Vorige week liet hij al verstaan dat hij keihard aan de slag wil met de frontlinie van Manchester United. Vooral op mentaal gebied. “Ik wil in hun hoofden raken, daar ligt de sleutel”, liet hij optekenen tegenover The Daily Express. “Je zal altijd kansen missen, maar je kan daar niets meer aan doen eens het voorbij is. Het draait altijd om de volgende kans, daar moet je mee bezig zijn als spits. Mijn sterkste kant was doelpunten scoren en ik ben er zeker van dat ik deze jongens wat dat betreft nog raad kan geven.”