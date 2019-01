Ex-vrouw van Neil Young gestorven

Pegi Young, de ex-vrouw van rocklegende Neil Young, is op 66-jarige leeftijd overleden. De muzikante stierf op nieuwjaarsdag omringd door familie en vrienden, klinkt het donderdag op haar officiële Facebookpagina. Ze streed al een jaar tegen kanker.

Neil en Pegi Young waren 36 jaar getrouwd, maar gingen in 2014 uit elkaar. Ze hebben twee kinderen samen.

De Canadese zanger, bekend van onder meer “Heart of Gold”, en de Amerikaanse muzikante werden lang beschouwd als droomkoppel in de muziekwereld. Pegi zou de inspiratie zijn geweest van enkele liefdesliedjes van Young. In het nummer “Unknown Legend” beschreef hij haar als een serveerster die hij had ontmoet: “I used to order just to watch her float across the floor”.

Pegi, die ook een muziekcarrière uitbouwde, is mede-oprichter van de Bridge School, een school voor kinderen met een beperking in Californië. Samen met haar ex-man organiseerde ze jaarlijks een benefietconcert voor de school, dat een hoogtepunt werd in de Californische muziekscene.

Pegi was de tweede vrouw van Neil Young. Sinds vorig jaar is hij getrouwd met de Amerikaanse actrice Daryl Hannah, bekend van onder meer “Kill Bill”.