Particulieren plaatsten vorig jaar minder zonnepanelen

Particulieren hebben vorig jaar minder zonnepanelen geplaatst. Dat blijkt uit cijfers van sectorvereniging PV Vlaanderen. Bram Claeys van de Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) vraagt dat er snel duidelijkheid komt rond de digitale meter.

Er werd vorig jaar in Vlaanderen voor 190 megawatt bijkomend vermogen aan zonnepanelen geplaatst, tegenover 193 MW een jaar eerder. Vooral het aantal nieuwe kleine installaties, op daken van woningen, ging omlaag. Dat werd deels gecompenseerd door een stijgend aantal grotere installaties bij bedrijven, maar niet voldoende om de daling volledig af te remmen.

De daling is vooral zichtbaar in de laatste maanden van het jaar, volgens ODE omwille van de onzekerheid rond de digitale meter. Die zal niet meer terugdraaien als de consument stroom op het net plaatst, zoals de analoge meter.

Voormalig Vlaams Energieminister Bart Tommelein stelde de invoering van de digitale meter, onder meer omwille van de onduidelijkheid, uit tot 1 juli 2019. De minister verzekerde in oktober dat bezitters van zonnepanelen gedurende 15 jaar van het rendement van de terugdraaiende teller kunnen blijven genieten. De Vlaamse regering is echter enkel bevoegd om het onderdeel elektriciteit in de elektriciteitsprijs virtueel te laten terugdraaien. Voor de distributienettarieven is de onafhankelijke energieregulator Vreg bevoegd en die wil de meter slechts tot eind 2019 laten terugdraaien.

Volgens Claeys zijn er verschillende oplossingen denkbaar voor de eigenaars van zonnepanelen. Zo zou de uitrol van de digitale meter voor hen kunnen worden uitgesteld. “Een andere mogelijkheid is natuurlijk dat een deel van de distributiekost zou worden verschoven naar andere energiedragers, zoals aardgas of stookolie. Daarmee vangt men twee vliegen in één klap: hernieuwbare energie wordt aangemoedigd en fossiele bronnen ontmoedigd”, zegt hij.