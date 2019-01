Man (30) overleeft schot in hoofd met harpoengeweer

Het is niet de eerste keer dat er een tragisch ongeluk gebeurt met een harpoengeweer. (Dit is niet het harpoenongeluk uit het verhaal, red.) Foto: EPA

Een dertigjarige Australiër is per ongeluk met een harpoengeweer door het hoofd geschoten nadat hij tussenbeide was gekomen in een ruzie tussen twee andere mannen. Als bij wonder kan de man het nog navertellen.

Een van de mannen had een geladen harpoengeweer in handen tijdens de ruzie. De Australiër probeerde het wapen in veiligheid te stellen, maar daarbij ging het ineens af.

De harpoen van een meter raakte de grond en ketste terug omhoog, waarna de pijl via de slaap van de man de achterkant van de schedel weer verliet.

Volgens de krant Brisbane Times verkeert de Australiër in stabiele conditie.

Het geweer was van een zesentwintigjarige man. Hij is aangeklaagd voor het bij zich dragen van wapens.

