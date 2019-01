Wat doet een inclusiecoach?

Al gehoord van een inclusiecoach? Een job die de laatste tijd steeds meer opduikt in vacatures. Wij gingen op zoek naar iemand met deze job. “Als coach luister je niet alleen vanuit je hoofd maar ook vanuit je hart.”

Om erachter te komen wat de job precies inhoudt, klopten we aan bij Arlette Mattheeuws. Zij ging in 2014 als inclusiecoach aan de slag. De idee van inclusie, zeg maar de insluiting van iedereen en dus ook van achtergestelde groepen, sprak haar al op jonge leeftijd aan. En dat toen inclusie nog geen modewoord was.

Arlette is vandaag inclusiecoach bij De Blauwe Lelie, het centrum voor inclusieve kinderopvang in Brugge. “Als jong meisje kwam ik een aantal keren in contact met mensen met een beperking. Ik merkte hoe zij vaak door andere mensen geweerd werden en daardoor snel in een isolement terechtkwamen. Dat raakte me”, vertelt ze. Die confrontatie werd naar eigen zeggen haar drijfveer om later voor een loopbaan in de zorgsector te kiezen.

“Ik wilde een job waar ik mensen met een beperking kon bijstaan en hun oplossingen kon aanreiken waarmee het voor hen mogelijk werd een zo normaal mogelijk leven te leiden. Vandaag is mijn drijfveer nog steeds dezelfde. Alleen probeer ik mijn droom nu binnen de wereld van de kinderopvangcentra te realiseren. Zodat ook kinderen met een beperking zich welkom voelen.”

Aanwezig op de werkvloer

Als coach hanteert Arlette een aantal vuistregels. “Wij zijn een centrum voor inclusieve kinderopvang. Dat houdt in dat wij kinderen met en zonder beperking?opvangen. Vanuit mijn rol als coach wil ik oplossingsgericht denken zoveel mogelijk stimuleren. Niet de diagnose maar de oplossing staat bij ons centraal.”

Arlette is het type coach dat zeer aanwezig is op de werkvloer. Daar komt ze te weten wat er leeft. Zowel bij de medewerkers als bij de kinderen. “Ik moedig het team en de teambegeleiders aan om hun bezorgdheden te uiten. Ze weten dat ze met hun vragen bij mij terechtkunnen. Misschien heb ik niet altijd het pasklare antwoord, maar door in alle openheid samen in overleg te gaan, komen we tot oplossingen. Dat is mijn overtuiging.”

Lees verder:

>

>

>