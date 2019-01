Nederlandse journalist undercover in sorteercentrum van Bol.com: “Het beruchtste deel is dat met hondenbrokken en kattenvoer”

De sorteercentra van onze favoriete webwinkels, ze zijn even geheimzinnig als efficiënt. Daar worden de pakjes die je “voor 23 uur besteld, morgen in huis” wil, nog diezelfde avond door een orderpicker uit het rek gehaald en klaargemaakt voor verzending. Maar hoe gaat het er nu aan toe in zo’n sorteercentrum? De Nederlandse journalist Jeroen van Bergeijk ging vijf weken undercover om dat aan den lijve te ondervinden.

De gruwelverhalen over de distributiecentra van Amazon zijn alom bekend. Werknemers worden er uitgeperst en behandeld als robots, werken zou er nauwelijks nog menswaardig kunnen verlopen. Dus ging Jeroen van Bergeijk voor de Volkskrant op onderzoek uit bij ons: hoe gaat het eraan toe in het sorteercentrum van Bol.com in Waalwijk, niet ver van de Belgische grens.

Op zijn eerste dag merkt hij meteen hoe strikt de regels zijn: een uniform krijgt hij, maar verder moeten al zijn persoonlijke spullen in een kluisje. Gsm, ringen, piercings,... niets is toegelaten in het sorteercentrum dat met zijn “massieve, gesloten gevel nog het meest doet denken aan het geldpakhuis van Dagobert Duck” zo schrijft van Bergeijk. Enkel een portefeuille mag, “als er geen condooms in zitten.”

Het distributiecentrum is zo’n acht voetbalvelden groot, en binnenin bestaat het uit eindeloze rijen schappen. “De eerste dagen verdwaalde ik voortdurend, maar nu weet ik dat ik bij de sneakers rechtsaf moet slaan, bij de Whiskas links, langs de Pedigree, langs de berg Ravensburgerpuzzels van 32 duizend stukjes, de Le Creuset-pannen, de houten kindersleeën en bij de Boretti barbecues weer naar rechts, een deur door en nog een deur, en dan ben ik in Hal 3, bij de Afdeling Retouren.”

Foto: DBA

De eerste dagen werkte hij op de afdeling Retouren waar hij de gekste verhalen hoorde. Stofzuigers die met volle zakken teruggestuurd werden, schuurmachines vol bouwstof en ga zo maar door. Het ergste? De babyvoeding, want die glazen potjes sneuvelen wel eens bij het terugsturen. “‘Tegen de tijd dat die troep hier is gearriveerd... O man! In de zomer? Dan kruipen de maden eruit’, zegt Bruno. ‘Wolken fruitvliegjes. Echt, dan ga je over je nek. En je mag die zooi niet wegkieperen. Je moet de hele eruit vissen, want die moeten naar een opkoper.”

Na twee weken op de afdeling Retouren vraagt van Bergeijk een overplaatsing aan. Hij wil ervaren hoe het is om als orderpicker te werken. De orderpickers zijn degenen die zo snel mogelijk elke bestelling moeten verzamelen, en de afdeling ‘Picking’ was dan ook duidelijk een universum op zichzelf. “En wat ook onmiddellijk duidelijk wordt, is iets dat ik me nooit had gerealiseerd: dat bol.com een van de grootste sekswinkels van Nederland is (de website vermeldt 19.095 verschillende artikelen in de categorie seksspeeltjes). Waar ik ook kijk, ik zie dildo’s, vibrators, buttplugs, bondagesetjes, cockringen of flessen glijmiddel in de stellingkasten opduiken. De Satisfyer Pro II (Next Generation) ligt gemoedelijk naast een doos Lego Duplo - Mijn eerste bouwstenen. Een setje Fifty handboeien onder Mijn verhaal van Michelle Obama,” zo beschrijft van Bergeijk de afdeling.

Foto: Boumediene Belbachir

Boven en langs de vele verdiepingen van rekken met spullen op, “lopen in een onwaarschijnlijk hoog tempo jonge mensen met rode winkelmandjes kriskras door elkaar.” Allemaal op zoek naar het product dat enkele minuten eerder besteld werd. Waarom zo snel? “Ik denk dat ze bang zijn om hun baan kwijt te raken”, krijgt hij te horen van een collega.

Foto: Boumediene Belbachir

Vooral de afdeling met hondenbrokken blijkt berucht te zijn onder de orderpickers. “Niet alleen zie je hier regelmatig muizen rondrennen, je ruikt ze ook: de muffe, zure geur is onmiskenbaar die van muizenurine. Ik krijg hier altijd last van tranende ogen.”

“Ik heb mijn vraagtekens bij enkele dingen”

In het Radio 1 programma ‘De Wereld Vandaag’ reageerde van Bergeijk vandaag op zijn verhaal en vooral de reacties die erop kwamen. “Aan de ene kant reageerde men dat het schandalig is hoe de mensen bij Bol.com moeten werken en vond men het moderne slavernij. Aan de andere kant kreeg ik veel reacties die zeiden dat Bol.com er op zich niet slecht van af komt.”

Toch zijn de werkomstandigheden niet bepaald ideaal. Al worden pauzetijden en dergelijke wel steeds flink gerespecteerd, langer dan anderhalf jaar werk je nooit in het distributiecentrum, want dan moeten ze je een vast contract geven. En het inplannen gebeurt ook heel willekeurig.

“Ik heb mijn vraagtekens bij enkele dingen. Bijvoorbeeld het flexwerk. Er wordt voortdurend gewerkt met uitzendkrachten en als ze even niet meer nodig zijn, worden ze bedankt voor bewezen diensten. Er wordt ook veel gewerkt met arbeidsmigranten uit Oost-Europa of Spanje. Die mensen zijn blij dat ze beter betaald krijgen dan in hun thuisland, maar toch.”