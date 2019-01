Belgen signaleerden vorig jaar 179 UFO’s, één ervan staat nog altijd gemarkeerd als “niet verklaard”

Brussel - In 2018 registreerde het Belgische UFO-meldpunt 179 waarnemingen van vreemde luchtverschijnselen in ons land. Dat is een stijging van 33 procent in vergelijking met het aantal meldingen uit 2017 (134 waarnemingen). Dat blijkt uit het jongste jaarverslag van het Belgische UFO-meldpunt.

In de provincie Oost-Vlaanderen werden de meeste UFO’s gespot. Het Franstalige COBEPS (Comité Belge pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux) ontving het afgelopen jaar 76 UFO-meldingen, eveneens een stijging vergeleken met het jaar ervoor.

Op 16 april 2018 zorgde een kunstproject voor verwarring ten westen van Brugge. Die dag kwamen verschillende meldingen binnen van een donkergekleurd, driehoekig gevaarte dat zich langzaam door de lucht voortbewoog. Later bleek het om een vlucht van een grote ballonsculptuur te gaan die door beeldend kunstenaar Tomàs Saraceno vanaf het centrum van Brugge was opgelaten.

Zomer

De stijging van het aantal meldingen liet zich naar jaarlijkse gewoonte vooral voelen tijdens de zomermaanden juli en augustus. Beide maanden samen waren goed voor 44 meldingen. Het hoge aantal waarnemingen kan grotendeels verklaard worden door de het warme weer in die periode. Ook in oktober waren er beduidend meer meldingen dan het maandgemiddelde; dit kan mee verklaard worden door de uitzonderlijk lage bewolkingsgraad in die maand.

Eén niet-verklaarde melding

Van alle meldingen uit 2018 valt er één extra op, omdat er tot vandaag geen verklaring voor gevonden is. Op 1 augustus maakte zag iemand in het Luxemburgse Sommerain een “stervormig object dat vreemde bewegingen maakte”.

“Het begon als een fel object: wit-blauw, zo groot als de ster Wega, die eerst niet bewoog”, beschrijft de melder. “Mijn stiefmoeder riep me omdat ze iets abnormaals zag. De ‘ster’ bewoog naar het westen aan een ongewone snelheid. Niet zeer snel. Maar ook niet traag. Op sommige momenten stopte de ‘ster’ en leek het alsof deze aarzelde.”

De getuige maakte volgens het Meldpunt een betrouwbare indruk en leek goed op de hoogte van wat er zich aan de hemel afspeelde. De aanduidingen op een nadien aangeleverde kaart klopten ook met wat hij in zijn beschrijving vertelde, waardoor een verwarring minder waarschijnlijk is. “Aangezien deze waarneming redelijk gedocumenteerd is, kiezen we voor ‘niet verklaard’ als evaluatie.”