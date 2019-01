De harde gevolgen van twaalf dagen ‘shutdown’: zwaar voor veteranen, kinderen met kanker, indianen, toeristen en... panda’s

Terwijl Donald Trump en de Democraten blijven kibbelen over de bouw van een muur op de grens met Mexico, duurt de ‘shutdown’ van de Amerikaanse overheid nu al twaalf dagen. Dat de livestream van de panda’s in de nationale zoo werd stilgelegd is goed voor la petite histoire, maar voor 800.000 getroffen werknemers van de federale overheid, worden de gevolgen van die budgettaire discussie steeds zwaarder. En ze zijn niet alleen...

Door de gedeeltelijke ‘shutdown’ krijgt een kwart van de Amerikaanse overheid momenteel geen geld. President Trump bevestigde gisteren nog dat de patstelling “zo lang als nodig” zou blijven duren. En ook bij de Democratische parlementsleden die het overheidsbudget moeten goedkeuren, lijkt er weinig hoop op een snelle oplossing. Een aantal zogeheten “niet-essentiële” diensten zijn dan ook al stilgelegd sinds 21 december.

Steeds meer Republikeinse leiders overwegen het achterstallige loon van naar huis gestuurde ambtenaren niet uit te betalen. Foto: AP

1. Geen loon voor 800.000 ambtenaren (en geen garantie op latere uitbetaling)

De werknemers van de betrokken diensten ondervinden de grootste gevolgen van de ‘shutdown’: 2,1 miljoen van hen worden momenteel niet betaald, ook al moeten 1,3 miljoen van die ambtenaren intussen wel blijven werken omdat ze als “essentieel” worden beschouwd. Hun loon wordt later wel uitbetaald, zo gauw er een nieuw overheidsbudget is goedgekeurd.

Voor de 800.000 “niet-essentiële” werknemers is zelfs dat niet zeker: zij zitten momenteel thuis zonder loon. Bij eerdere ‘shutdowns’ werd hun achterstallig loon later betaald, maar ditmaal klinkt bij steeds meer Republikeinse leiders het geluid dat die werknemers niet betaald moeten worden “voor werk dat ze niet gedaan hebben”.

Dat zou een zware financiële klap betekenen voor die ambtenaren, wier lonen door andere budgettaire discussies in het Congres trouwens al drie jaar bevroren zijn. Bovendien is het die ambtenaren intussen wel verboden om zomaar een nieuwe job te zoeken in hun sector, omdat die “een mogelijk belangenconflict met hun overheidsjob” zou kunnen opleveren.

Het mag dan ook geen verrassing heten dat honderden en duizenden onder hen op sociale media hun onvrede laten blijken. Op Twitter, waar de hashtag ‘#BudgetStories’ trending is, vertellen enkelen hoe ze hun rekeningen of leningen niet meer kunnen afbetalen.

I'm an essential employee. I'll get paid, but when?! We live paycheck to paycheck. I'm terrified we won't be able to pay our mortgage, student loans, and other bills next month if this shutdown continues. I've literally woken up from nightmares about it already. #shutdownstories — Becki (@LifeIsQuirky21) 27 december 2018

That moment of panic when you work for the federal government and wonder if you'll be able to keep the lights on for your severely disabled child because ridiculously wealthy people are willing to sacrifice your paycheck for a long political battle #ShutdownStories — Stacey Mofackie (@MofackieB) 27 december 2018

Thankful I have two jobs because I'm not getting paid at TSA. But I still have to show up. Which means I have to work both jobs every day, sleeping two to three hours at night, just to not even break even on bills. #ShutdownStories — heather manus (@sinai_selah) 29 december 2018

Bars en restaurants in Washington spelen trouwens in op de situatie: ambtenaren kunnen in een aantal zaken korting krijgen.

Available at 12:01AM pic.twitter.com/K8RCeAG7Ma — Capitol Lounge (@CapLounge) 21 december 2018

To honor federal workers impacted by the #shutdown, Carmine’s #DC will offer a bittersweet cocktail, the “Hard Times” ($6), & our #HappyHour menu will be available all day in the bar for as long as the shutdown continues. Show your Fed ID for FREE sliders 2-4 pm #WashingtonDC pic.twitter.com/vTLi0QPJEe — Carmine's NYC (@CarminesNYC) 22 december 2018

2. Geen uitkering voor miljoenen veteranen

Sommige overheidsdepartementen blijven opereren zonder vers geld, zolang hun financiële status het toelaat. Maar voor het Departement voor Veteranen is de bodem van de put al in zicht: naar verluidt hebben topofficials al discreet aan het Congres laten weten dat er geen geld meer is om de uitkeringen of pensioenen van 3,6 miljoen veteranen uit te betalen.

Het milieuagentschap EPA voert geen controles meer uit op luchtvervuiling. Foto: EPA-EFE

3. Geen behandeling voor kinderen met kanker

Het Nationaal Gezondheidsinstituut moet door financiële beperkingen wekelijks nu al 200 patiënten weigeren. Onder hen ook kinderen met kanker, die gebruikmaken van experimentele behandelingen in de strijd tegen hun ziekte.

4. Geen controles meer

De Food and Drug Administration, het departement verantwoordelijk voor controles op voedsel en medicijnen, heeft de meeste controles op voedselveiligheid moeten stopzetten. Het milieuagentschap EPA voert geen controles meer uit op luchtvervuiling of het gebruik van pesticiden. Er zijn geen controles meer op arbeidsomstandigheden zoals arbeidsduur, correcte lonen of veiligheid op de werkvloer door het ministerie voor Werk. En ook het orgaan dat toeziet op beurspraktijken heeft de deuren gesloten.

5. Geen geld meer voor indianenstammen

Indianenstammen, die in ruil voor eeuwenoude verdragen met de overheid akkoord gingen met verplaatsing naar reservaten, krijgen geen geld meer voor essentiële diensten als gezondheidszorg of voedsel.

Steeds meer nationale parken worden gesloten. Foto: AFP

6. Nationale musea en parken gesloten

Een slag voor de toeristische sector is de sluiting van 400 nationale musea en parken, waaronder Yosemite National Park in Californië, Grand Canyon Park in Arizona, de Alcatraz-gevangenis in San Francisco, en het Vrijheidsstandbeeld in New York. Ook de bekende en populaire Smithsonian-musea in Washington zijn nu gesloten. De nationale zoo in de Amerikaanse hoofdstad is dicht, zelfs de livestream van de panda’s is offline (al worden de dieren natuurlijk wel nog steeds verzorgd).

Due to the #GovernmentShutdown, Smithsonian museums and the National Zoo are closed. We will update our operating status as soon as the situation is resolved. We do not plan to update social media other than to inform you of our operating status. — Smithsonian (@smithsonian) 2 januari 2019

Dat kan een serieuze economische impact hebben: bij de vorige ‘shutdown’ in 1995-1996 moesten 7 miljoen bezoekers geweigerd worden, en verloren de toeristische industrie en luchtvaartmaatschappijen daardoor miljoenen dollars per dag.