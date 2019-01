Zorgt poolwervel opnieuw voor stevige winter? “IJskoud in januari”

De eerste maand van het nieuwe jaar zou wel eens zeer koud kunnen worden, zo staat te lezen in de maandvoorspellingen op gespecialiseerde weersites. Vooral de tweede helft van januari kan een sterk winters karakter aannemen.

In de allereerste voorspellingen voor deze winter stond het al: november en december zouden eerder normale maanden worden, zonder echte kou. Maar, zo schreven meerdere gespecialiseerde weersites, januari zou een ander paar mouwen worden.

En daarover lijken de experten het nu nog steeds eens te zijn. Volgens hen zou de eerste maand van het nieuwe jaar wel eens zeer koud kunnen worden, vooral vanaf 10 januari.

Polar vortex

Door een zogenaamde ‘polar vortex’ of poolwervel, die zich elke winter vormt boven de Noordpool, zal een zeer groot deel van Europa gedurende twee tot drie weken, of langer, koude tot ijskoude lucht over zich heen krijgen. Enkel IJsland en het verre noorden van Scandinavië zouden gespaard blijven, klinkt het.

In onze streken zou het zomaar eens 2 graden kouder kunnen worden dan normaal. Die temperaturen kunnen ook geregeld gepaard gaan met perioden van sneeuw.

Hoe zeker zijn we?

De vraag is natuurlijk hoe geloofwaardig die voorspellingen op lange termijn nu precies zijn. Het weer voorspellen is immers geen exacte wetenschap.

De meeste weermannen zijn het er alleszins over eens: het is onmogelijk om het weer langer dan tien dagen op voorhand te voorspellen. Analyses op lange termijn zijn dus vooral een ruwe schatting.

En deze week?

Vrijdag is het vaak zwaarbewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog, al is wat lichte en in de Ardennen mogelijk winterse neerslag niet uitgesloten. Maxima tussen 1 graad in de Hoge Venen en 5 graden in het centrum.

Ook zaterdag is er veel bewolking op enkele schuchtere opklaringen na. Vooral in de Ardennen kan er wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt iets zachter met maxima van 3 graden op de Ardense hoogten tot 7 of 8 graden in Vlaanderen.

Ook van zondag tot dinsdag wordt vanuit het noordwesten nog licht gestoord of onstabiele lucht over onze streken aangevoerd. Het is wisselend tot soms zwaarbewolkt met vooral in het oosten af en toe lichte neerslag. Maxima rond 6 of 7 graden in het centrum van het land.

Woensdag lijkt het hogedrukgebied bij de Britse Eilanden te verzwakken. Het weerbeeld zou daardoor wisselvalliger worden en het kwik zou enkele graden kunnen dalen.