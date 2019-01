Gemeentehuis Zaventem ontruimd na vondst poederbrief

Zaventem - In Zaventem is het gemeentehuis ontruimd. De reden is een brief met geel poeder die daar geleverd werd. Het is de derde keer in korte tijd dat er een poederbrief voor ophef zorgt.

“We weten nog heel weinig. Onze ploegen zijn ter plaatse aanwezig, net als de brandweer en de civiele bescherming”, zegt Ellen Vanderpoel, woordvoerder van de politie van Zaventem. “De procedure is opgestart en we bekijken nu wat we moeten doen.”

De mensen die in aanraking kwamen met de brief worden in afzondering geplaatst. Het gaat om twee personen, wordt aan onze redactie bevestigd. De anderen worden geëvacueerd.

Foto: DDL

Brieven in de afgelopen dagen

Maandag werd een brief met wit poeder geleverd op het gemeentehuis in Lubbeek. Kersvers burgemeester Theo Francken opende de brief pas thuis. De gezinswoning werd meteen onder quarantaine geplaatst en het medisch interventieplan werd afgekondigd. Achteraf bleek de brief alleen een onschuldige mengeling van meel en gemalen plastic te bevatten.

In het Leuvense gerechtsgebouw werd woensdagochtend verdacht poeder aangetroffen in een postbak met verschillende brieven en pakjes. Meteen na de vondst kwamen politie en brandweer ter plaatse en werd de civiele bescherming opgeroepen, waarna verschillende afdelingen werden ontruimd. Na onderzoek bleek het te vermoedelijk te gaan om gips dat door renovatiewerken van het plafond was gevallen.

Poederbrief vaak vals alarm

Poederbrieven zijn geen onbekend fenomeen in België. Ieder jaar worden er wel enkele verstuurd. Zelden blijkt de inhoud echter schadelijk. In 2003 werden er brieven met phenarsazine, een goedje dat als alternatief voor traangas werd gebruikt, naar onder meer het Hof van Cassatie en het Antwerpse Havenhuis gestuurd. Mensen die in contact kwamen met de brieven klaagden over irritaties aan de ogen en luchtwegen.

Voor die brieven een Iraakse asielzoeker opgepakt. De speurders vermoedden dat de man ook verantwoordelijk was voor enkele poederbrieven met de kankerverwekkende stof benzidine een jaar eerder. Uiteindelijk werd de verdachte vrijgelaten door gebrek aan bewijs.

De mondiale angst voor poederbrieven is terug te leiden naar een reeks brieven gericht aan mediabedrijven uit september 2001, enkele dagen na de aanslagen op de WTC-torens. Die brieven bevatten sporen van antrax (miltvuur), dat al bij inademing dodelijk kan zijn. Vijf mensen kwamen om het leven. Zeven jaar na de feiten werd een wetenschapper in verdenking gesteld door de FBI. Hij pleegde zelfmoord voor het onderzoek werd afgerond.