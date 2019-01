Verdachte van steekpartij in Knokke-Heist opgepakt in Zwitserland

Knokke-Heist - Afgelopen weekend is in Zwitserland een man aangehouden in verband met een steekpartij in Knokke-Heist halverwege december. Dat meldt Focus/WTV.

Een vrouw werd op vrijdag 14 december neergestoken door een onbekende man in haar woning in de Cipressenstraat in Knokke-Heist. De politie tastte in het duister over de identiteit of het motief van de dader, maar een onbekende man werd die dag wel opgemerkt in de buurt en vastgelegd door bewakingscamera’s in de buurt.

De politie verspreidde twee weken geleden een opsporingsbericht, maar de dader werd afgelopen weekend opgepakt in Zwitserland. De twintiger, zonder bekende nationaliteit en woonplaats, zal vermoedelijk in de loop van volgende week door de Zwitserse autoriteiten worden uitgeleverd aan België. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en poging tot diefstal met braak. Hij werd nog niet verhoord over de feiten.