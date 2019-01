Zijn eedaflegging, haar gloriemoment: hoe de 25 jaar jongere vrouw van Jair Bolsonaro de show stal

De eedaflegging van Jair Bolsonaro moest zijn moment worden, maar het werd het hare. De First Lady van de Braziliaanse president stal de show door, tegen het protocol in, te speechen in gebarentaal. De 25 jaar jongere echtgenote van de ‘Braziliaanse Trump’ veroverde zo een pak harten.

Brazilië stond in rep en roer dinsdag, op de dag die door velen gevreesd werd en waar anderen ongeduldig naar uitkeken. De eedaflegging van de 63-jarige Jair Bolsonaro werd door heel de wereld met argusogen gevolgd. Een wel erg rechtse president, eind oktober door 55 procent van de 208 miljoen Brazilianen verkozen, aan het hoofd van het op vier na grootste land ter wereld? Het leek onmogelijk, toch is het de waarheid.

Opmerkelijk genoeg was het belangrijkste gespreksonderwerp na de eedaflegging niet de president zelf, of zijn innige band met Donald Trump. Het was wel de 38-jarige vrouw naast hem, zijn vrouw Michelle Bolsonaro, die de harten van de Brazilianen en de wereld veroverde.

Michelle Bolsonaro geeft speech in gebarentaal. Video: Het Nieuwsblad

Nog voor haar 25 jaar oudere man het woord nam, stapte zijn First Lady zelf naar het spreekgestoelte om het woord te nemen. De micro liet ze aan de vrouw die haar speech zou gaan voorlezen, want met een grote glimlach op het gelaat en erg elegant begon Bolsonaro de toespraak te geven in gebarentaal voor de 110.000 Brazilianen voor haar neus. Veel mensen in het team van de president wisten van niets en werden verrast.

Amper een minuut duurde het, maar meteen was duidelijk dat zij de menselijke en tedere kant van de president zal worden de komende jaren. “Deze verkiezing heeft een stem gegeven aan zij die voordien niet gehoord werden”, gebaarde ze. “En Brazilianen willen vrede, veiligheid en welvaart. Een land waar iedereen gerespecteerd wordt. Ik wil me vooral richting tot de dovengemeenschap, tot mensen met speciale noden en iedereen die uitgesloten voelt. Jullie zullen allemaal gewaardeerd worden.”

Gebarentaal geleerd

Foto: AFP

Michelle de Paula Firmo Reinaldo, zoals ze oorspronkelijk heette, is afkomstig uit Brasilia. De religieuze First Lady kwam via haar vrijwilligerswerk bij de kerk in contact met de dovengemeenschap en besloot daarom gebarentaal te leren. Ze gaf de voorbije jaren lessen gebarentaal aan jongeren, en hielp haar man op bijeenkomsten ook geregeld met vertalen als doven iets niet begrepen.

Tijdens haar weinige publieke verschijningen viel ze op door haar zachtheid. “Ik ben opgevoed om niemand water, eten of wat dan ook te weigeren”, zei ze al. “En daarom ontferm ik me graag over mensen met een beperking. Ik doe zoveel sociaal werk als ik kan, het is mijn roeping. Ik heb zoveel liefde voor al die gemeenschappen.”

Getrouwd in 2007

Jair en Michelle Bolsonaro leerden elkaar kennen toen Michelle als parlementair secretaris werkte in zijn partij. Na een relatie van zes maanden stapten ze in 2007 in het huwelijksbootje. Ze werd meteen zijn parlementaire assistent, maar dat werd een jaar later al verboden door het Braziliaanse Hooggerechtshof. In die tijd had ze naar verluidt al heel wat ongewone promoties gekregen en was haar salaris al verdrievoudigd.

De First Lady praat niet vaak in het openbaar, maar wanneer ze het doet spaart ze de lof voor haar echtgenoot niet. “Hij is menselijk, geeft om mensen en is echt geweldig. Wie met hem leeft, weet dat hij zo is.”

Samen hebben ze een dochter van 8 jaar, Laura, en ze wonen in Barra da Tijuca, een erg welvarende buurt in Rio de Janeiro. Hun gezin is nog een stuk groter, want hij heeft al vier zonen uit twee eerdere huwelijken en zij heeft een 16-jarige dochter uit een vorig huwelijk. Na de eedaflegging zijn ze verhuisd naar Brasilia.