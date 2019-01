Geurhinder in Antwerps kraantjeswater: “Drink flessenwater”

Antwerpen - De Antwerpse watermaatschappij Water-link heeft donderdagochtend heel wat klachten binnengekregen over geurhinder in het Antwerpse kraantjeswater.

Door een te hoog aantal algen, ruikt het kraantjeswater de afgelopen dagen vreemd. Het probleem is gekend bij Water-link en wordt aangepakt. “Er is geen gevaar voor de volksgezondheid”, benadrukt de watermaatschappij. “We hebben ook al contact gehad met de Vlaamse Milieumaatschappij.”

De oorzaak zou liggen bij het binnenschip dat in november 2018 zonk in het Albertkanaal in Herentals. Het schip zat vol met meststoffen, wat de ideale voeding is voor algen. Het is ook dat water waar Water-Link drinkwater van maakt. Het bedrijf raadt haar klanten daarom aan om voorlopig flessenwater te drinken.