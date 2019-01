Vrijspraak voor fatale overdosis, maar toch forse celstraf voor heroïnedealers: “Dood van vriend op zijn geweten”

Brugge / Middelkerke - In de zaak rond een dodelijke overdosis in Middelkerke heeft de Brugse strafrechter twee heroïnedealers veroordeeld tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf. Voor de fatale afloop werden alle beklaagden vrijgesproken, maar dat leverde de dealers dus geen mildere straf op.

Op 6 april gebruikten David P. (51) en Patrick M. heroïne op hun appartement aan de Zeedijk. Toen P. die avond thuiskwam, was zijn kameraad er duidelijk slecht aan toe. De beklaagde zocht contact met een heleboel vrienden, maar verwittigde de hulpdiensten niet. Pas na ruim twee uur kwamen de hulpdiensten dankzij een van die vrienden ter plaatse. Op dat moment was het slachtoffer al overleden.

“Dood van zijn vriend op zijn geweten”

Volgens het openbaar ministerie was er duidelijk sprake van schuldig verzuim. “P. was bang van terug in de gevangenis te vliegen en heeft eerst alle spuiten weggegooid. Hij heeft de dood van zijn vriend op zijn geweten”, aldus procureur Lode Vandaele. Voor P. werd 18 maanden gevangenisstraf gevorderd.

Het onderzoek spitste zich vooral toe op de leveranciers van de drugs. De Oostendenaar Ali B. (38) zou heroïne verkocht hebben aan Veronique D. (47) uit Middelkerke. Die zou de drugs dan weer doorverkocht hebben aan Barbara E. (25) en David P., al lopen de verklaringen van de verschillende beklaagden nogal uiteen. Voor B. en D. eiste het OM 37 maanden effectieve gevangenisstraf.

Heroïne niet doorslaggevende factor

De verdediging wierp op dat de heroïne niet noodzakelijk de boosdoener was. In het lichaam van het slachtoffer werden immers ook sporen van amfetamines, morfine, medicatie en alcohol aangetroffen. In het vonnis werd opgemerkt dat de wetsdokter inderdaad geen dodelijke dosis heroïne aantrof. Volgens de rechter staat het met andere woorden niet vast dat de heroïne een doorslaggevende factor was bij de dood van het slachtoffer.

Ondanks de vrijspraak voor die verzwarende omstandigheid werden Veronique D. en Ali B. veroordeeld tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf. Voor David P. werd een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar uitgesproken. Barbara E. kreeg opschorting van straf. Haar ex-vriend - de man die uiteindelijk de hulpdiensten belde - werd veroordeeld tot twaalf maanden voorwaardelijke celstraf voor drugsbezit.