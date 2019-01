Gsm nieuwe sportieve baas Anderlecht gaat af tijdens zijn presentatie: “Ow… dat is een coach”

Grappig moment tijdens de voorstelling van Frank Arnesen als de nieuwe technisch directeur van Anderlecht. Net toen de aanwezige pers voluit vragen stelde over hoe de nieuwe trainer van Anderlecht, bleek de gsm van de Deen niet op ‘stil’ te staan. Arnesen moest het ding bovenhalen en keek meteen ook maar even wie belde. “Ow… dat is een coach”, grijnsde hij. Een nieuwe trainer aanstellen wordt de allereerste taak voor Arnesen, want paars-wit is dringend op zoek naar een opvolger voor de ontslagen Hein Vanhaezebrouck.

Er werd wel dieper ingegaan op de vraag hoe de nieuwe coach eruit moet zien. “Hij moet heel dynamisch zijn”, vertelde sportief directeur Michaël Verschueren. “We spelen op een bepaalde manier voetbal, geen kick and rush. Dat is belangrijk. Communicatie is ook heel belangrijk.”

Arnesen ging dan weer dieper in op de de ‘njet’ van Philip Cocu. “Cocu is tien jaar onafgebroken trainer geweest. Na zijn ontslag in Turkije wilde hij niet snel-snel weer aan de slag gaan. We wisten dat Cocu pas in de zomer weer beschikbaar zou zijn. Dus het is nooit tot echte onderhandelingen gekomen”, zei hij.

