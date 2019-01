Man krijgt 18 maanden cel voor steekpartij aan dancing in Blankenberge: “Hij viel ladderzat vrouwen lastig”

Brugge / Blankenberge - Een 34-jarige Tunesiër uit Blankenberge is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot 18 maanden effectieve celstraf voor een steekpartij. M.T. is altijd blijven ontkennen dat hij in de buurt van een dancing in Blankenberge uithaalde met een mes.

Op 3 december 2017 ontstonden meerdere schermutselingen bij een dancing in de Weststraat in Blankenberge. “De beklaagde was zijn onhebbelijke zelf en was in een ladderzatte toestand vrouwen aan het lastigvallen”, aldus procureur Mike Vanneste op de vorige zitting. Tijdens een van de incidenten kreeg S.T. een messteek in zijn been.

M.T. werd door omstaanders als dader aangewezen, maar beweerde dat hij zelfs nooit een mes op zak had. Nochtans werd op 16 september 2017 wel een zakmes aangetroffen, nadat de beklaagde amok had gemaakt in een pizzeria in Blankenberge. T. liep in het verleden al acht veroordelingen op. Uitgerekend op de dag van het proces werd een voorwaardelijke straf voor drugsfeiten al omgezet in een jaar effectieve gevangenisstraf.

“Geviseerd en afgetroefd”

De verdediging verwees uitgebreid naar de camerabeelden. “Ik zie onmiddellijk dat mijn cliënt wordt geviseerd en afgetroefd door een hele groep mensen, maar van een slag of steek door mijn cliënt is geen sprake”, aldus meester Daphné Florequin, die de vrijspraak vroeg. Volgens de advocate werd M.T. eind mei ook al aangevallen door dezelfde bende.

De rechter veroordeelde M.T. uiteindelijk tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf, zoals het OM had geëist. Aan het slachtoffer van de steekpartij moet de beklaagde bijna 900 euro schadevergoeding betalen.