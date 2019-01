Nieuwe sportieve baas praat over toekomst Anderlecht, maar fans lijken meer bezig met taal waarin hij dat doet

Opmerkelijk tijdens de presentatie van technisch directeur Frank Arnesen bij Anderlecht: terwijl de nieuwe sportieve baas zijn eerste uitspraken deed over de toekomst van de club, leken de fans meer bezig met de taal waarin dat gebeurde.

De club zond de persconferentie immers live uit op Facebook, maar doordat Arnesen geen Frans spreekt gebeurde de voorstelling bijna volledig in het Nederlands en konden de Franstalige fans niet volgen. Dat leverde heel wat boze en teleurgestelde commentaren op op de Facebook-pagina van de club.

LEES OOK. Anderlecht viert vandaag na 35 jaar de Blijde Rentree vanFrank Arnesen: charmante opa, maar ook bikkelharde baas (+)

Eerder gebeurde het omgekeerde al eens bij een persconferentie van interimcoach Karim Belhocine. Zijn persmomenten gaan enkel in het Frans door, waardoor de Nederlandstalige fans niet kunnen volgen.

De tweetaligheid van voetbalclub Anderlecht is met zijn ligging in de hoofdstad en supporters aan beide zijden van de taalgrens al langer gevoelige materie. Zeker omdat Marc Coucke weleens verweten wordt dat Anderlecht sinds zijn komst iets te Vlaams is geworden.

LEES OOK. Nieuwe sportieve baas van Anderlecht gaat meteen dieper in op trainerskwestie en ‘njet’ van Cocu