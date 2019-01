Moeder en dochter openen samen tattooshop: “Luna heeft zeven van mijn tattoos gezet en ik elf van de hare”

Wilrijk / Antwerpen -

Moeder Peggy (44) en dochter Luna (20) leggen samen de laatste hand aan hun nieuwe zaak, ‘Miss Fino Tattoo Shop’ in de Jules Moretuslei in Wilrijk. Maandag verwachten ze de eerste klanten voor een tatoeage. Ervaring hebben de twee al, ze hebben in het totaal al 18 tatoeages op elkaars lichaam gezet. “We zijn allebei een reclamebord voor de andere.”