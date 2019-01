Hoe de Chinese landing het begin is van een nieuw offensief om mensen op de maan te krijgen (met dank aan Trump)

De Chinezen hebben gedaan wat niemand hen ooit voordeed: een ruimtetuig op de achterkant van de maan laten neergezet. Vannacht landde de onbemande Chang’e-4 op de zogenaamde “dark side of the moon” neergezet. Het begin van een hernieuwd maan-offensief dat moet uitmonden in langdurig menselijk verblijf op de maan. Met dank aan onder andere Donald Trump.