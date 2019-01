Ninove voert hoofddoekenverbod in

Ninove - Het nieuwe stadsbestuur van Ninove gaat onder meer inzetten op een kordaat veiligheidsbeleid en een sterk integratie- en inburgeringsbeleid. Die boodschap gaf huidig en toekomstig burgemeester Tania De Jonge van Open Vld donderdag mee bij de voorstelling van het nieuwe bestuursakkoord voor de Denderstad.

Het nieuwe bestuur wil meer agenten en zal, net als Antwerpen en naar het voorbeeld van Rotterdam, “stadsmariniers” invoeren. Ook opvallend is de “uiterlijke neutraliteit aan de loketten” die het bestuur wenst. Ninove krijgt met andere woorden een hoofddoekenverbod, eveneens naar het voorbeeld van Antwerpen.

“Vooral het veiligheidsbeleid is een belangrijk speerpunt”, verwees De Jonge naar de verkiezingsuitslag en het resultaat van Forza Ninove. “We gaan zeker en vast inzetten op een verhoging van het politiekader, vooral bij de wijkwerking en de sociale cel.” Ninove zal ook de buurtinformatienetwerken (BIN) uitbreiden en ook voor het cameranetwerk is een uitbreiding voorzien. “We gaan voor stadsmariniers zorgen die op een kordate manier de samenlevingsproblemen in de wijken ook onmiddellijk kunnen aanpakken op het terrein”, zei ze na afloop van de voorstelling. “En we gaan uiteraard ook werken met een beleid waarbij we vooral op sensibilisering, voor drugs criminaliteit en dergelijke, gaan inzetten.”

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid, nadat Guy D’haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, met 15 zetels er 2 te kort had voor een absolute meerderheid. Open Vld haalde 9 zetels en Samen 7 zetels. De huidige burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met N-VA en Samen, maar met de steun van Joost Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch 17 van de 33 zetels. Arents werd daarvoor door de N-VA uit de partij gezet.

Joost Arents is “heel tevreden” met het akkoord dat de partners van het nieuwe stadsbestuur van Ninove gesloten hebben. Arents was lijsttrekker voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar werd vorige week uit de partij gezet toen hij Open Vld en stadspartij Samen met zijn zitje aan een nipte meerderheid hielp. Arents wordt drie jaar schepen. N-VA, dat fors verloren had, koos voor de oppositiebanken en wilde niet in zee gaan met enerzijds Open Vld en Samen of anderzijds Forza Ninove van verkiezingsoverwinnaar Guy D’Haeseleer.