Vorig jaar 56 doden bij woningbranden

Brussel - In 2018 zijn in België 56 dodelijke slachtoffers gevallen bij branden. Dat meldt Leef!Brandveilig, een samenwerkingsverband tussen verschillende hulpverleningszones, donderdag. In Wallonië stierven 33 mensen in een woningbrand, in Vlaanderen 17 en in Brussel 6.

In 2017 vielen nog 53 dodelijke slachtoffers, een jaar eerder waren dat er 78. De provincie Henegouwen vielen het meeste doden (14), gevolgd door Luik (11) en Oost-Vlaanderen (9). In Brussel vielen 6 dodelijke slachtoffers, in Vlaams-Brabant 5, in Waals-Brabant en Namen 3, in Luxemburg 2 en in Antwerpen 1. In Limburg viel het afgelopen jaar geen enkel dodelijk slachtoffer door woningbranden te betreuren.

Het jongste slachtoffer was 2 en het oudste was 91 jaar. De gemiddelde leeftijd van de doden in woningbranden is 63 jaar. In 68 procent van de gevallen vonden de fatale branden plaats in eensgezinswoningen.

Leef!Brandveilig verzamelt de gegevens over slachtoffers om campagnes en sensibiliseringsacties op poten te kunnen zetten rond brandveiligheid. Uit de meest recente brandpreventiemonitor van vzw Anpi en de FOD Binnenlandse Zaken blijkt dat slechts 1 op de 4 Belgen denkt aan brandveiligheid. In Vlaanderen hangen slechts in 57 procent van de woningen één of meerdere rookmelders, vaak slecht of helemaal niet onderhouden. Slechts 4 op de 10 Belgen heeft een vluchtplan en oefent de vluchtroute in geval van brand, aldus Leef!Brandveilig nog.

Leefbrandveilig.be is een gezamenlijk project van VZW Oscare, Hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant, Hulpverleningszone Zuid-Oost, Hulpverleningszone Meetjesland, Brandweer Westhoek, Taxandria, Brandweerzone Vlaams-Brabant West, Brandweer West-Vlaanderen, Hulpverleningszone Rivierenland, BIN Kenniscentrum, Hulpverleningszone Noord-Limburg en Hulpverleningszone Oost.