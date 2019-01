Na de aardbeien: nu ook naald gevonden in druiven

Nadat Australië vorig jaar in de ban was van de aardbeiensaboteur, heeft een koppel nu een naald aangetroffen in druiven die ze in de supermarkt gekocht hadden. “Gelukkig heb ik er niet van gegeten, ik ben zwanger”, zegt Shams Alsubaiy.

Het was een van de meest verontrustende verhalen uit 2018. In Australië werden in september honderden aardbeien in supermarkten doorheen heel het land ‘gesaboteerd’ door er een naald in te steken. Hoe gezond fruit ook mag zijn, een beet daarvan kan heel ernstige gevolgen voor de eter hebben.

Het nieuwe jaar is jammer genoeg begonnen met vrees voor een nieuwe vorm van sabotage. Een koppel uit Melbourne vond naalden in een pak druiven dat ze in de supermarkt gekocht hadden. Shams Alsubaiy prikte zich aan een druif terwijl ze die uit het doosje haalde. Daarna besloot ze alle druiven samen met haar vriend Skender Hasa open te snijden, en ze vonden twee druiven waar een naald in zat.

“Ik ben zo blij dat ik er niet van gegeten heb”, zegt Alsubaiy aan 9News. “Ik ben zwanger en zou niet willen dat er iets gebeurt.” Hasa zegt geschokt te zijn. “Ik ben bang. Ik dacht dat het allemaal voorbij was.”

Onderzoek ingesteld

De politie heeft een onderzoek ingesteld. Woolworths, de supermarkt waar de druiven gekocht werden, bevestigt de feiten. “We zijn op de hoogte en we gaan met de hulpdiensten samenwerken om dit te onderzoeken.”

Celstraf

De Australische overheid voerde vorig jaar strenge straffen in voor personen die zich schuldig maken aan de ‘sabotage’ van fruit. Er staan celstraffen op van 10 tot 15 jaar. In november werd een 50-jarige vrouw die voor een aardbeienteler werkte in beschuldiging gesteld voor zeven gevallen van sabotage. Vermoed wordt dat de gevallen die erna kwamen het werk waren van copycats.