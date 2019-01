Man wint 437 miljoen dollar met loterij, maar heeft zich nog steeds niet gemeld

Een geluksvogel heeft maar liefst 437 miljoen dollar gewonnen bij Mega Millions. Twee dagen na de trekking heeft hij of zij zich nog niet gemeld. Dat melden Amerikaanse media.

Eén persoon zit wellicht zonder het te weten thuis met een Mega Millions-lotje met de cijfers 34, 44, 57, 62 en 70 en Mega Ball 14. Dat stukje papier is liefst 437 miljoen dollar - omgerekend zo’n 385 miljoen euro - waard.

Het enige dat de loterij weet over de winnaar, is dat hij of zij het winnende lotje kocht in Brookville Auto Service Shop in Glen Head. Dat is goed nieuws voor eigenaar Jay Huang, die 10.000 dollar krijgt omdat hij het verkocht. “Ik ben heel opgewonden en gelukkig voor die mensen die gewonnen hebben. Het is de eerste grote winnaar hier in 18 jaar. Als zij gelukkig zijn, ben ik dat ook.”

Feeling like a mega millionaire?! The winning $425-million dollar #MegaMillions ticket was sold at Brookville Auto Service in Nassau County, Long Island! ?? What a way to kick off the New Year! pic.twitter.com/0WvcjGJlja — Jenna DeAngelis (@jennamdeangelis) 2 januari 2019

Ook Niz Aydogan, die in de winkel werkt, is benieuwd. “Sommige mensen die hier een lotje kopen, zeggen dat ik een deel ervan krijg als ze winnen. Ik wacht geduldig af”, zegt hij.

Bang?

Van de winnaar werd nog niets gehoord. Dat kan zijn omdat hij of zij het lotje kwijtgespeeld is, maar het is ook al gebeurd dat winnaars niet komen opdagen omdat ze twijfelen welke impact het winnen van zoveel geld zal hebben op hun leven.

Het verhaal van Billie Bob Harrell Jr. is wellicht het meest trieste. De man won in 1997 31 miljoen dollar, maar stapte niet veel later uit het leven. Tegen zijn financieel adviseur zei hij nog dat de loterij winnen het slechtste was dat hem ooit overkomen is.

Winnaars hebben in totaal 180 dagen de tijd om zich te melden bij de loterij. In dit geval heeft de winnaar dus nog tot juni.