Auwtch: basketter kwakt met hoofd tegen backboard

Een potje basket tussen twee middelbare scholen in de VS is woensdag geëindigd in mineur voor een van de spelers. Blaise Meredith was op weg om een shot van zijn tegenstander te blokken, tot hij uiteindelijk… met zijn gezicht tegen het backboard kwakte. Ondanks het pijnlijke zicht kwam hij er ongedeerd van af. Meredith kreeg een groot applaus van het publiek en werd voor de zekerheid toch aan de kant gezet.