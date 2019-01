Extreemrechtse Duitsers kunnen gratis gaan kijken naar “Schindler’s List”

Leden van de extreemrechtse Duitse partij Alternative für Deutschland (AfD) kunnen eind januari in de stad Hachenburg (Rijnland-Palts) gratis naar een vertoning van de film “Schindler’s List” van Steven Spielberg. Uwe Junge, de plaatselijke AfD-leider, reageert “not amused”.

De Amerikaanse speelfilm uit 1993 zoemt in op de inspanningen van de Duitse zakenman Oskar Schindler om meer dan duizend Joden van de Holocaust te redden. Hachenburg toont de prent op 27 januari, dag waarop de slachtoffers van het nationaalsocialisme worden herdacht. AfD-leden moeten gewoon hun lidkaart tonen om gratis de filmzaal binnen te kunnen.

Volgens Junge, voorzitter van de rechtspopulistische partij in Rijnland-Palts, gaat het om “nog maar eens een onbeholpen poging om AfD gelijk te stellen met het nationaalsocialisme”. De filmzaal in kwestie zegt dat “het helemaal niet de bedoeling is te poneren dat AfD-stemmers nazi’s zijn. We menen echter wel dat het partijprogramma sterk gelinkt kan worden aan een trivialisering van deze gebeurtenissen in het verleden.”

Topfiguren van AfD zijn al vaak onder vuur komen te liggen wegens racistische uitspraken, onder meer van partijvoorzitter Alexander Gauland. Critici zeggen dat hij het naziverleden van Duitsland bagatelliseert.