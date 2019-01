Recordaantal passagiers voor Ryanair ondanks stakingen

De Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair heeft vorig jaar 139,2 miljoen passagiers vervoerd. Dat is een nieuw record, dat werd gevestigd ondanks een reeks stakingen bij de maatschappij. Maar de groei was onvoldoende om de Lufthansa-groep, met ook Brussels Airlines, van de troon te stoten als grootste luchtvaartmaatschappij van Europa.

Het aantal passagiers lag 8 procent hoger dan in 2017, zo deelde Ryanair donderdag mee. De bezettingsgraad van de vliegtuigen bedroeg over het volledige jaar 96 procent.

De groei lag wel lager dan de voorbije jaren: in 2017 lag de reizigerstoename op 10 procent, in 2016 zelfs op 17 procent. De vertraging heeft onder meer te maken met tientallen annuleringen tot maart, ten gevolge van problemen met de vakantieplanning van piloten. In de tweede jaarhelft werd Ryanair vervolgens geconfronteerd met een reeks stakingen, onder meer in België, in een sociaal conflict rond arbeidsvoorwaarden en vakbondserkenning.

Lufthansa maakt pas op 10 januari de passagierscijfers bekend, maar nu al is duidelijk dat de Duitse groep waartoe ook Brussels Airlines behoort, de titel van grootste Europese luchtvaartmaatschappij zal behouden. Eind november stond Lufthansa al op 132,4 miljoen passagiers, en zelfs met een nulgroei in december zou de groep boven 141 miljoen vervoerde reizigers uitkomen. Tot en met november stond Lufthansa overigens op een groei van meer dan 10 procent.

Ryanair was in 2016 voor het eerst de grootste speler in Europa, maar een jaar later moest het die titel weer nipt afgeven aan Lufthansa.