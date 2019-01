Enkele seconden na dit Snapchat-filmpje speelde zich een drama af

Er zijn beelden opgedoken die tonen hoe twee vrienden elk om de beurt een wapen richten naar de camera. Later bleek dat één van de twee jongens de ander had neergeschoten. De politie startte een onderzoek naar het tragische ongeval dat plaats vond op oudejaarsavond.

Devin Hodges (15) en Chad Charles (17) afkomstig uit Georgia stuurden de beelden door via Snapchat naar enkele vrienden op oudjaarsavond. Later die avond was Devin met drie andere jongens gezien in een krappe schuur in Lawrenceville toen het pistool per ongeluk afging en hij zijn vriend Chad dodelijk verwondde. Getuigen zagen hoe Devin het geweer toonde aan de groep en het toen fout liep. Ze belden de hulpdiensten, maar helaas kwam alle hulp te laat voor Chad. Wanneer de politie ter plaatse kwam zagen ze hoe Devin zijn eigen leven nam met hetzelfde pistool. Er loopt een politieonderzoek en het is nog niet bekend waar Devin het pistool vandaan haalde.