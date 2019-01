“Ik zag geen andere uitweg dan zelfmoord”: slachtoffers van R. Kelly nagelen rapper aan schandpaal

Zet u schrap: de zesdelige documentairereeks ‘Surviving R. Kelly’ gaat donderdagavond in première op de Amerikaanse televisie. In de reeks komen vrouwen aan het woord die hem beschuldigen van allerlei soorten van misbruik, en de eerste getuigenissen sijpelen al door via trailers.

Voor wie de radio de voorbije jaren wel eens had opstaan, is R. Kelly de rapper met de zachte stem achter hits als I Believe I Can Fly en Thoia Thong. Maar voor de vele vrouwen met wie de rapper een relatie gehad heeft, is hij niet meer of minder dan een monster. Hoe vreselijk hij met al dan niet minderjarige vrouwen omging, zal vanaf donderdagavond blijken in de zesdelige documentairereeks Surviving R. Kelly. Daarin zitten meer dan 50 interviews met collega-rappers, psychologen en slachtoffers.

Wanhoop

Doorheen de jaren is hij beschuldigd van seksueel en mentaal misbruik en geweldpleging. Daar weet Andrea ‘Drea’ Kelly alles van. Zij was 13 jaar samen met de rapper, waarvan 10 jaar als getrouwd stel, en kreeg drie kinderen met hem. Zij kijkt vol afkeer terug op die periode. “Het was een vreselijk leven. Hij was zoals Dr. Jekyll en Mr. Hyde”, zegt de 44-jarige vrouw, die de rapper leerde kennen toen ze 19 jaar oud was. “Ik was een danseres toen en hij was mijn baas. We mochten niet met andere danseressen of artiesten praten tijdens die tournee, we moesten in een rechte lijn achter elkaar aan lopen en op tijd in onze kamer zijn. Toen dacht ik gewoon dat hij gedisciplineerd was. Dat hij obsessief was, had ik echt niet door.”

De twee groeiden naar elkaar toe. “Hij deelde heel wat van zijn donkere gedachten met me, zijn onzekerheden. Toen wist ik niet dat hij ooit ongeletterd geweest was, dat zijn moeder misbruikt was en dat geweld bij hem thuis heel normaal was geweest. Omdat ik een zwak had voor hem, pikte ik alles van hem.”

Isolement

Zodra ze verliefd werden, vroeg hij haar om met hem te trouwen. In alle geheim regelde hij het huwelijk, waar dan ook niemand van hun familie of vrienden aanwezig was. Het begin van een geïsoleerd bestaan. “Ze sprak niet meer met ons”, zegt R. Kelly’s broer Bruce. “Gewoon omdat hij dat niet wilde.”

Daarna kwam het misbruik. “Het begon met roepen, slaan en me hard vastgrijpen. Hij knabbelt aan je eigenwaarde, zelfs je vermogen om na te denken verdwijnen. Je denkt alleen: wat kan ik doen om hem niet kwaad te maken”, zegt Drea.

Kinderporno

Tijdens dat huwelijk, toen hun kinderen al geboren waren, kwamen ook andere schandalen boven. Seks met minderjarigen, het maken van kinderporno: de vele beschuldigingen wogen zwaar op het hele gezin. “Mijn kinderen kregen te horen dat hun vader diegene was die op mensen plaste. Dat krijgen ze nog steeds te horen.”

Op een bepaald moment brak Drea. “Ik wist niet dat verkrachting bestond in een huwelijk. Hij probeerde me op te sluiten in de badkamer. Ik wilde van het balkon van onze hotelkamer spring en zelfmoord plegen, zover had hij me gekregen. Gelukkig heb ik dat niet gedaan. Daarna was genoeg, in 2004 heb ik mijn vader gebeld, mijn koffers gepakt en ’s nachts met onze kinderen vertrokken.”

Monster

Haar kinderen zijn haar grootste steun, zegt Drea in de documentaire. “Zij zeggen me elke dag dat ik uit bed moet komen. Zij willen dat ik mijn verhaal vertel om anderen te redden. Dit gaat hun leven kapot maken, want nu gaan ze echt beseffen wat voor een monster hun vader is.”

Een ander slachtoffer is Lizzette Martinez. “Ik was 17, ik was een kind. Hij heeft mijn onschuld weggenomen. Hij heeft me weggehaald van het pad waar ik op wandelde en heeft mijn leven voor altijd veranderd”, getuigt ze. “En het gaat nooit weg. Je moet ermee leven, want het is iemand die je op tv ziet en op de radio hoort. Je geraakt er nooit over. Je leert er gewoon mee leven...”

De documentairereeks Surviving R. Kelly wordt de komende drie avonden uitgezonden.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op ­zelfmoord1813.be.