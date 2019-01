Man daagt burgemeester uit: “Als u correct Nederlands spreekt, krijgt u de twitteraccount van Koekelberg”

Koekelberg - Een Twitterdiscussie tussen de Koekelbergse burgemeester Ahmed Laaouej (PS) en Vlaam Parlementslid Karl Vanlouwe (N-VA) resulteerde in een bijzondere uitdaging voor de burgervader. “Als u binnen 18 maanden correct en vloeiend Nederlands spreekt, dan krijgt de gemeente de twitteraccount @Koekelberg cadeau.”

Het digitale geruzie begon na een tweet van Vanlouwe naar aanleiding over de vrees die was ontstaan bij Brusselse Marokkanen over het opnieuw invoeren van de dienstplicht in het Noord-Afrikaanse land. “Dat heb je met de dubbele nationaliteit...Hoef je nu niet komen klagen” (sic), aldus Vanlouwe.

Laaouej reageerde dat het bericht van de N-VA’er “een voorbeeld is van populisme”. De reactie van de burgemeester was echter in het Frans, wat koren op de molen van Vanlouwe was. “Allez...de verwijten komen weer boven. (...) Verder hoe zit het met uw kennis van het Nederlands als burgemeester van een Brusselse gemeente ? Ook fake news, populisme, racisme,...?”

(Lees verder onder de tweets)

Allez...de verwijten komen weer boven. Maar wanneer gaat u en uw partij iets doen om van die dubbele nationaliteit af te raken ?

Verder hoe zit het met uw kennis vh Nederlands als burgemeester van een Brusselse gemeente ? Ook fake news, populisme, racisme,...? — Karl Vanlouwe (@KarlVanlouwe) 2 januari 2019

Twitteraccount Koekelberg

Daarna volgden nog wat berichten over en weer, maar de discussie nam een opvallende wending toen een Nederlandse expat zich ermee ging bemoeien. Vincent Verouden bood Laaouej een uitdaging aan: “Als u binnen 18 maanden correct en vloeiend Nederlands spreekt (dat zal ik beoordelen) dan krijgt de gemeente Koekelberg de twitteraccount @Koekelberg cadeau!”

Verouden woonde acht jaar in de Brusselse gemeente en is de eigenaar van de twitteraccount @Koekelberg. “Ik gebruik het account niet, en speelde al langer met het idee om het aan de gemeente door te geven”, zegt hij tegen Bruzz. “Toen zag ik deze discussie passeren op Twitter. Ik had altijd gehoord dat Laaouejs Nederlands niet goed is. Als dat wel zo is, is dat natuurlijk goed nieuws. Ik wacht het nu even af, ik zou het graag horen. Als de burgemeester inderdaad vlot Nederlands praat, dan krijgt de gemeente van mij de accountnaam.”

Geachte meneer de Burgemeester van @Koekelberg, ga deze uitdaging aan: als u binnen 18 maanden correct en vloeiend Nederlands spreekt (dat zal ik beoordelen) dan krijgt de gemeente Koekelberg de Twitter account @Koekelberg cadeau! Met vriendelijke groet Vincent @BRUZZbe @BX1_Actu — Vincent Verouden (@VincentiusCHM) 2 januari 2019

Legitieme vraag

De burgervader begrijpt waar de uitdaging vandaan komt. “Of ik Nederlands ken, is een legitieme vraag in een tweetalige regio”, reageert hij bij Bruzz. “Ik volgde al twee keer een intensieve taalcursus bij het bekende Ceran-instituut. Als fractieleider in de Kamer en burgemeester vind ik de kennis van het Nederlands absoluut noodzakelijk. In de Senaat had ik eerder ook drie jaar een privéleraar.”

Lees hieronder de volledige discussie van Laaouej en Vanlouwe.

Allez...de verwijten komen weer boven. Maar wanneer gaat u en uw partij iets doen om van die dubbele nationaliteit af te raken ?

Verder hoe zit het met uw kennis vh Nederlands als burgemeester van een Brusselse gemeente ? Ook fake news, populisme, racisme,...? — Karl Vanlouwe (@KarlVanlouwe) 2 januari 2019

Een patriot zo gehecht aan zijn land dat hij de taal van de meerderheid vh land niet spreekt... — Karl Vanlouwe (@KarlVanlouwe) 2 januari 2019

Maar als Vlaams-nationalist kan ik mij wel uitdrukken in het Frans. Een taal die ik ten zeerste apprecieer. En uw kennis vh NL als burgemeester v/e Bru gemeente en als federaal kamerlid ? Zoiets als Elio Di Rupo, Laurette Onkelinkx of Charles Woeste...? — Karl Vanlouwe (@KarlVanlouwe) 2 januari 2019