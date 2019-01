Uber riskeert dwangsommen tot 1 miljoen euro als het nog mensen vervoert in Brussel

De dwangsommen die transportplatform Uber riskeert nu het door de Brusselse rechtbank van koophandel, Nederlandstalige rol, als illegaal wordt beschouwd in Brussel, kunnen oplopen tot een plafond 1 miljoen euro. Toch leggen we ons niet zo maar bij het vonnis neer, zegt advocaat Etienne Kairis.

Het vonnis van de stakingsrechter bevestigt een eerdere beslissing die in september 2015 uitgesproken werd en waarbij UberPop verboden werd als taxidienst. De diensten van UberPop werden toen verboden, omdat de chauffeurs niet over een taxilicentie en dus een lichtbak op het dak beschikten. De rechter bepaalt nu dat eender welke dienst die betaalde ritten aanbiedt hieronder valt.

De dwangsommen die Uber riskeert als ze toch nog passagiers vervoeren bedragen 10.000 euro per partij en vastgesteld inbreuk.

“Het bevel tot staking is aldus geenszins beperkt tot een welbepaalde dienst. Het bevel kan in tegendeel van toepassing zijn op eender welke dienst van Uber, van zodra het een taxidienst betreft.”

Toch is er nog enige onduidelijkheid over het feit of Uber X een taxidienst of een limodienst is. Voor de limodiensten gelden namelijk andere licenties.

De kans dat Uber zijn activiteiten in Brussel stopzet, lijkt dan ook nog onwaarschijnlijk. “Er is geen reden om te stoppen met Uber X”, oordeelt Ubers advocaat Etienne Kairis. In het vonnis van de Brusselse rechtbank van koophandel, Nederlandstalige rol, is namelijk nog onduidelijkheid over het feit of Uber X, net zoals UberPop, een taxidienst is dan wel een limodienst.

Limousineservice

De stakingsrechter stelt dat het de dwangsommenrechter is die moet beslissen of “Uber X al dan niet een taxidienst verleent, dan wel een dienst inzake verhuur van een voertuig met chauffeur”. Als Uber X een limousineservice is, waarbij er betaald wordt voor een voertuig met chauffeur en niet voor een taxirit, dan zijn de licenties voor de bestuurder niet dezelfde.

Bij GTL, de beroepsvereniging van taxibedrijven, wordt er vooral met de vinger gewezen naar de Brusselse regering en minister van Mobiliteit Pascal Smet. Het is diens fout dat het tot een vonnis van de Brusselse rechtbank van koophandel, Nederlandstalige rol, moest komen.

“Uber gebruikt de vergunning wagenverhuurdiensten met chauffeur, maar dat is niet wat ze doen. Ze zijn een taxidienst. Normaal moeten ze dan een contract hebben waarbij je minimum drie uur aan boord van het voertuig bent”, legt Pierre Steenberghen, secretaris generaal van GTL, uit.