AA Gent plukt verdediger weg bij Beerschot Wilrijk (maar hij doet wel het seizoen uit in Proximus League)

AA Gent heeft zich met het oog op volgend seizoen versterkt met Jan Van den Bergh. De 24-jarige centrale verdediger van Beerschot Wilrijk tekende een contract voor drie seizoenen bij de Buffalo’s. Van den Bergh is na dit seizoen einde contract en verlaat Beerschot Wilrijk dus transfervrij. Gent wou Van den Bergh liever meteen aantrekken, maar dat zag Beerschot Wilrijk niet zitten.

Het was al langer duidelijk dat Jan Van den Bergh zou vertrekken op ’t Kiel. De linksvoetige centrale verdediger speelde zich in 1B wekelijks in de kijker en genoot eerder ook al de interesse van Sint-Truiden. Begin december speelde hij met Beerschot Wilrijk nog een sterke bekerpartij tegen AA Gent.

Omdat Beerschot Wilrijk nog voor acht cruciale wedstrijden (en eventuele promotiefinales) staat in de tweede periode in 1B was het voor de Antwerpse club uitgesloten dat het een van z’n sterkhouders tijdens de winterstop zou laten vertrekken. Gent deed tevergeefs nog een bod, maar moest zich neerleggen bij het compromis. Van den Bergh maakt dus het seizoen vol bij Beerschot Wilrijk en trekt deze zomer gratis naar AA Gent.