Verdacht overlijden rusthuis Nazareth: 84-jarige medebewoonster blijft in cel

Nazareth - De 84-jarige bewoonster van het woonzorgcentrum in Nazareth die aangehouden werd na de dood van een 93-jarige vrouw blijft in de cel. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. De vrouw is opgesloten in een gespecialiseerde afdeling van de gevangenis.

De feiten vonden plaats op 10 december in het rust- en verzorgingstehuis De Lichtervelde op de gesloten afdeling voor mensen met dementie. De 93-jarige vrouw bleek met geweld om het leven te zijn gekomen. De verdachte is een 84-jarige vrouw die in het rusthuis op dezelfde afdeling als het slachtoffer verbleef. Ze zou het slachtoffer het hoofd ingeslagen hebben met een beeldje.

De vrouw werd aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent en overgebracht naar een gespecialiseerde afdeling van de gevangenis, waar ze medische zorgen krijgt. De raadkamer bevestigde haar aanhouding, en ook de kamer van inbeschuldigingstelling besliste vorige week om haar in de cel te houden.

Het onderzoek moet duidelijk maken of de verdachte toerekeningsvatbaar is of was op het moment van de feiten. De onderzoeksrechter heeft een college van deskundigen aangesteld om haar geestestoestand te onderzoeken.