Acteur Walter De Donder legt weer eed af als burgemeester Affligem

Leuven / Affligem - Walter De Donder, de acteur die onder meer bekend is van Samson & Gert en Kabouter Plop, heeft donderdagnamiddag in Leuven de eed afgelegd als burgemeester van Affligem, een ambt dat De Donder al sinds 2011 bekleedt. De komende legislatuur leidt hij in deze Vlaams-Brabantse gemeente een coalitie van Lijst Burgemeester en Open2040. De Donder is CD&V van signatuur en zetelt al sinds 2001 in de gemeenteraad. Hij was er van 2007 tot 2010 schepen.

Ook Hans Eyssen (CD&V) en Ingrid Holemans (Open Vld) legden donderdag in Leuven de eed af als burgemeesters van respectievelijk Holsbeek en Zaventem. Eyssen, die al burgemeester is sinds 2001, leidt in Holsbeek een coalitie van CD&V, Groen en Open Vld. Ingrid Holemans, die Francis Vermeiren in juli 2016 opvolgde als burgemeester, leidt in Zaventem een coalitie van Open Vld en CD&V.