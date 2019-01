Keylor Navas tekent nieuw contract bij Real Madrid

De 32-jarige Keylor Navas heeft zijn contract bij de Koninklijke verlengd tot juni 2021. Daarmee lijkt een transfer in januari van de baan.

Navas verloor eerder dit seizoen zijn plaats in doel aan Thibaut Courtois, maar lijkt dus toch vrede te nemen met zijn statuut van bankzitter. De Costa Ricaanse doelman was de voorbije seizoenen de onbetwiste nummer één van Real, waarmee hij de afgelopen drie jaar telkens de Champions League wist te winnen. Door zijn contractverlenging kunnen geruchten over een mogelijke transfer in januari definitief in de koelkast.