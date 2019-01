Nooit giftig, en toch altijd alarm: de poederbrief is wekelijkse kost

Grappenmakers, geestesgestoorden of mensen die iemand bang wil maken? Deze week rukten de hulpdiensten al drie keer uit voor poederbrieven. Drie keer vals alarm. Zoals dat meestal het geval is. Vorig jaar moest de civiele bescherming 52 van zulke brieven ophalen. In geen enkele stak een giftig goedje. “Maar we nemen geen enkel risico”, klinkt het.

Politie, brandweer en civiele bescherming willen er liefst zo weinig mogelijk over communiceren. “Om geen mensen op verkeerde ideeën te brengen”, klinkt het.

Want dat er in veel gevallen sprake is van copycats, dat is wel duidelijk. “Als er ergens één brief toe komt en het haalt uitgebreid de media, mag je er zeker van zijn dat er kort nadien nog volgen”, klinkt het bij de Brusselse brandweer. De FOD Binnenlandse Zaken kan dat alleen maar bevestigen.

Maandag ontving Theo Francken (N-VA) een verdachte brief in Lubbeek, woensdag kwam er eentje toe in Leuven en donderdag was Zaventem aan de beurt. Of er een verband is, denkt de politie niet. De brief in Zaventem was vergezeld van een Franstalige brief. De brieven gericht aan Theo Francken en aan het Leuvense gerecht vertoonden geen gelijkenissen. Kort voor de kerstperiode kwam ook al een poederbrief toe bij rusthuis Quietas in Dilbeek. Ook dat was voor zo ver bekend een losstaand feit.

“Op het ogenblik dat de brief donderdag werd geopend, was een vijftal personeelsleden en de gemeentesecretaris aanwezig. Zij werden voor alle zekerheid in quarantaine geplaatst. Intussen weten we dat er niets schadelijk in zat”, zegt burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) van Zaventem.

De inhoud is meegenomen door de civiele bescherming die daarvoor bevoegd is. Het poeder wordt verder onderzocht op inhoud, de omslag op sporen die naar de mogelijke dader kunnen leiden. “Want elke brief wordt ernstig genomen en op sporen gecontroleerd”, klinkt het bij de federale politie.

Onschuldige brief, dure interventie

De lokale politie van Zaventem is er donderdag uren mee bezig geweest. Dat kost geld. Bovendien kunnen de politiemensen die daarvoor ingeschakeld worden, op dat moment ook geen andere opdrachten doen”, klinkt het bij de lokale politie.

Naast politie komen ook brandweer, ziekenwagen en civiele bescherming standaard ter plaatse bij dit soort interventies.

“Meestal weten we vrij snel dat het vals alarm is. Maar we kunnen en mogen hier geen enkel risico nemen en zijn verplicht om de ons door de overheid opgelegde procedures te volgen.” Dat betekent een maximum aan bescherming (zuurstofmasker, speciale handschoenen, soms speciale pakken als de omslag werd geopend...).

“De procedure verdachte zendingen werd opgesteld in overleg met alle bevoegde overheden, namelijk het crisiscentrum, de federale politie, het federaal parket, de civiele veiligheid, de minister van Defensie en de FOD Volksgezondheid”, zegt Thomas Biebauw van de FOD Binnenlandse Zaken.

De verschillende stappen en acties die nageleefd moeten worden bij de ontdekking van een dergelijk pakje, alsook de verschillende overheden die verwittigd moeten worden, zijn vastgelegd in een protocol. De procedure werd al meermaals geactualiseerd. “Ze werd oorspronkelijk uitgewerkt voor het geval er antrax in zat. De huidige procedure houdt ook rekening met biologische, chemische, radiologische en explosieve stoffen. Vandaar dat altijd een speciale cluster van de civiele bescherming van Brasschaat, gespecialiseerd in chemische, biologische en nucleaire besmetting, wordt opgeroepen om de omslag op te halen. “Ze doen dat met de grootste voorzichtigheid, omdat je er nooit mag van uit gaan dat de inhoud nep is”, klinkt het.

Nog nooit gevaarlijk

De eerste poederbrieven dateren intussen al van september 2001. Toen werd er in de Verenigde Staten een reeks brieven verstuurd met sporen van antrax, een bacterie die zelfs al bij inademing dodelijk kan zijn. Ze waren geadresseerd aan mediabedrijven en kostten vijf mensen het leven. Dat gebeurde luttele dagen na de terreur van 9/11.

Nadien doken overal ter wereld poederbrieven op. Ook in ons land. Tussen 2007 en 2011 moesten de hulpdiensten gemiddeld eens om de 14 dagen uitrukken voor een brief met een, zo bleek nadien, onschuldig goedje in.

“Vorig jaar, in 2017, werden 52 dossiers geopend of gemiddeld één per week”, zegt Thomas Biebauw van de directie 112 van de FOD Binnenlandse Zaken. Meestal zijn de brieven gericht aan politici, bedrijven, rechters en advocaten of overheidsdiensten. Af en toe gaan die poederbrieven gepaard met dreigementen, maar meestal gaat het alleen om een envelop met bloemsuiker, gips of talkpoeder. In België is nog nooit iemand gestorven of gewond geraakt door de inhoud van zo een brief.