Hoe één videoclip alle records van het Louvre doet verpulveren: maar liefst 10,2 miljoen bezoekers in 2018

Voor het Louvre was 2018 een absoluut hoogtepunt. Het gerenommeerde en wereldberoemde museum in Parijs was nog nooit succesvol, want er zakten maar liefst 10,2 miljoen bezoekers af naar hun collectie. En dat hebben ze voor een groot deel te danken aan het Amerikaanse muzikale powerkoppel: Beyoncé en Jay Z.

In 2017 was het Louvre al het meest bezochte museum ter wereld met 8,1 miljoen bezoekers, maar dat cijfer verbleekt met dat van 2018. Met 10,2 miljoen bezoekers verpulvert de kunstcollectie haar eigen record uit 2012 dat op 9,7 miljoen stond.

En dat allemaal dankzij een muziekvideo. Supersterren Beyoncé en Jay Z dropten immers plotseling hun eerste gezamenlijk album onder de titel ‘Everything Is Love’. Bij de lancering hadden ze meteen een opmerkelijke en indrukwekkende videoclip klaar voor het nummer ‘Apeshit’. Topstukken zoals de Mona Lisa en de Venus van Milo kwamen in beeld, terwijl ze allerlei symbolische vergelijkingen trokken tussen zichzelf, de teksten, de beelden en de kunstwerken. Leonardo Da Vinci, Marie-Guillemine Benoist, Jacques Louis David, Théodore Géricault: ze trokken plots de belangstelling van een publiek dat anders de weg naar de elitaire kunst minder snel vindt.

Dat liet ook hun fans niet onberoerd. Zeker niet toen het Louvre besloot om een ‘Jay Z & Beyoncé au Louvre’-tour langs alle werken uit de muziekvideo vast te leggen. Ze kwamen massaal naar het Louvre en verbaasden het museum. Want de curatoren zagen nog nooit zo veel jonge bezoekers voor de weken staan. In 2018 was meer dan 50 procent van de geïnteresseerden jonger dan 30 jaar.

Dat die ene video een grote impact had, beseft directeur Jean-Luc Martinez maar al te goed. “Door de videoclip van Beyoncé en de opening van het Louvre in Abu Dhabi werd er wereldwijd over ons museum gesproken, wat zich heeft vertaald in een spectaculaire stijging bij de bezoekcijfers”, klinkt het. Een deel van de extra bezoekers kan ook worden verklaard doordat Parijs opnieuw meer internationale bezoekers aantrekt nadat de aanslagen in november 2015 de groei had afgeremd.

Het momentum van Apeshit wil Martinez niet zomaar laten voorbijgaan. Zij hopen het hogere aantal van jongere bezoekers vast te kunnen houden. Omdat die weinig tot geen budget hebben voor cultuur, zullen ze het museum een zaterdagavond per maand gratis te maken. De eerste nocturne vindt komende zaterdag plaats. Bovendien hoopt Martinez dat de tijdelijke tentoonstelling rond Leonardo da Vinci, in het kader van de vijfhonderdste verjaardag van zijn dood, opnieuw heel wat mensen naar het museum lokt.

