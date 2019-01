Voormalig burgemeester deelt ook op Facebook steek uit naar zijn opvolger

Eeklo - Na de tumultueuze gemeenteraad van woensdag verlegt het conflict tussen oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) en opvolger Luc Vandevelde (SMS) zich nu naar Facebook.

Loete postte een foto op Facebook van de auto van Luc Vandevelde die niet helemaal reglementair geparkeerd staat. Onze Tesla-burgemeester Luc Vandevelde zou het voorbeeld moeten zijn en binnen de lijntjes parkeren! is er te lezen. De meeste mensen sparen in hun commentaren op de post Loete niet en vinden hem een slechte verliezer.

Loete was twaalf jaar burgemeester en werd na de verkiezingen aan de kant geschoven. Hij had aangekondigd zich in zijn eerste maanden als oppositielid discreet op te stellen, maar slaagt er dus voorlopig niet in die ambitie waar te maken.