Hoe zou het zijn met Lukasz Teodorczyk? Geen goals, rugblessure en dus zoekt Udinese een vervanger

Afgelopen zomer verloste Udinese Anderlecht van spits Lukasz Teodorczyk. Maar een meevaller werd dat niet: de Poolse spits speelde amper, scoorde niet én is tot overmaat van ramp out met een rugblessure. En dus zoekt Udinese al een vervanger.

Na een blitzstart twee seizoenen geleden bij Anderlecht viel Lukasz Teodorczyk helemaal stil. Weg was ook de interesse, en dus was Anderlecht maar wat blij toen het Italiaanse Udinese afgelopen zomer alsnog op de proppen kwam voor de dure Pool. Mogi Bayat loodste de aanvaller voor zeven miljoen euro naar de Serie A.

Rugblessure

Of de Italianen een half jaar later blij zijn met hun transfer, valt te betwijfelen. Tot nu toe kwam Teodorczyk niet verder dan één plek in de basis en zeven invalbeurten. Zijn laatste speelminuten maakte hij op 6 oktober, daarna kwam hij door een rugblessure niet meer aan de bak. Totale balans: 237 speelminuten, geen goals.

Nu is Teodorczyk niet de enige die het moeilijk heeft: Udinese staat pas vijftiende en topschutter De Paul maakte amper zes goals. Een doelpuntenmaker is dus meer dan welkom, en daarvoor zou de ex-ploeg van onder meer Johan Walem kijken naar Marcello Trotta en Diego Falcinelli.