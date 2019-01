Geen vlees eten kan miljoenen levens redden

Verschillende studies hebben in het verleden al aangetoond dat minder vlees eten gezonder en beter voor het milieu is. Helemaal geen vlees eten en volop kiezen voor andere bronnen van eiwitten kan miljoenen levens redden en de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen. Dat maakt het World Economic Forum (WEF) donderdag bekend.

Volgens een studie van de Oxford Martin School, in opdracht van het WEF, kan 2,4 procent van de sterfgevallen door voedsel wereldwijd vermeden worden door de vleesconsumptie, in het bijzonder van rundvlees, te verminderen. In rijke landen waar meer vlees gegeten wordt, kan dit cijfer zelfs oplopen tot 5 procent, benadrukt het WEF.

Het onderzoek bestudeerde 13 bronnen van eiwitten, zoals rundvlees, varkensvlees en kip, maar ook fruit, groenten en tofu. Om mee te zijn met de nieuwe voedingstrends, werden ook nieuwe producten zoals insecten onderzocht. Hoewel de studie geen exacte cijfers opleverde over het aantal mensen dat elk jaar sterft door voedseloorzaken, stelt het WEF dat vlees vervangen door andere eiwitten “miljoenen onnodige sterfgevallen per jaar zou kunnen voorkomen”. Bonen en erwtjes zouden het beste zijn voor de gezondheid en kunnen het sterftecijfer met maar liefst 7 procent verminderen.

De voorzitter van het WEF, Dominic Waughray, toont zich bezorgd over de toekomst. “In 2050 zijn we met 10 miljard. De vraag naar vlees gaat toenemen. Het wordt onmogelijk om daaraan te voldoen”, waarschuwt Waughray.

Naast het gezondheidsaspect richtte het onderzoek zich ook op de desastreuze gevolgen voor het milieu. In 2010 was de productie van rundvlees alleen al verantwoordelijk voor een kwart van alle uitstoot van broeikasgassen door voedsel. Ook het methaan van veeteelt bedreigt steeds nadrukkelijker de atmosfeer van de aarde.

Volgens Marco Lambertini, voorzitter van het World Wide Fund for Nature (WWF) is het 5 voor 12. “Bewijs genoeg. We moeten veranderen voor het welzijn van de planeet en de toekomst van de mensheid. Wij zijn de laatste generatie voor het hele systeem instort.”