Opnieuw geweld aan ijspiste Lebbeke: veertiger geeft 16-jarige kopstoot

Lebbeke - Het blijft onrustig op en om de ijspiste in Lebbeke. Nadat vorige week een 26-jarige man bijna werd doodgeschopt door een groepje jongeren, kreeg afgelopen woensdag een 16-jarige jongeman rake klappen en een kopstoot van een veertiger. Het nieuwe gemeentebestuur onderzoekt of ze volgend jaar nog wel een ijspiste willen zetten.

Een pak vechtpartijen ontsierden de voorbije weken de festiviteiten op en rond de ijspiste op de Grote Plaats in Lebbeke. Vorige week raakte twintiger Stijn A. nog levensgevaarlijk gewond toen hij in elkaar geslagen werd door vier jongemannen. Woensdag was er alweer een incident, deze keer met een jongeman en een veertiger.

“Ik was aan het schaatsen en aan het dollen met een meisje op het ijs”, vertelt de zestienjarige K.N. “Haar vader riep me naar de kant en gaf me prompt een kopstoot en enkele rake klappen. Hij was zichtbaar dronken. Ik heb aangifte gedaan bij de politie en ben onderzocht door een dokter. Gelukkig heb ik er niets ernstigs aan overgehouden, ik had mijn excuses aangeboden, want ik had de gsm van dat meisje genomen. Die vader nam duidelijk geen genoegen met die excuses.”

De politie sluit de piste elke nacht, maar moest de voorbije periode regelmatig tussenbeide komen bij schermutselingen met heethoofden die boven hun theewater waren. Aan de standjes, vaak uitgebaat door verenigingen, is vooral jenever te koop.

Meer klachten

Of schaatsen volgende winter in Lebbeke op dezelfde manier zal kunnen, zal bekeken worden. “We gaan alles grondig evalueren”, zegt kersvers burgemeester Raf De Wolf (N-VA). “Er wordt geroddeld dat we de ijspiste willen afschaffen, maar daar is helemaal nog niet over gesproken. We verzamelen alle gegevens en zullen dan een beslissing nemen. Feit is dat er regelmatig is gevochten en dat er meer klachten van buurtbewoners zijn dan de vorige jaren. De overheid heeft ook al controles uitgevoerd op de verkoop van alcohol aan minderjarigen. De resultaten daarvan hebben we nog niet.”

De ijspiste staat er tot en met de nieuwjaarsreceptie van zondag. Tot dan blijft het samenscholingsverbod uitgevaardigd door oud-burgemeester François Saeys van kracht. Hij verbood samenscholingen vanaf vijf personen rond de nachtwinkels en kondigde systematische identiteitscontroles aan.