General manager Michael Verschueren staat voor levensbelangrijke keuzes bij Anderlecht: “We mogen ons echt niet vergissen”

Michael Verschueren (48) stelde met sportief directeur Frank Arnesen (62) zijn eerste echt grote naam aan bij Anderlecht. Het duo schakelt nu een versnelling hoger in de zoektocht naar een coach – Jol, Hjulmand, alsnog Cocu of nog iemand anders – en zal daarna transfers doen. Als general manager wilde Verschueren graag wat toelichting geven. “Europees voetbal halen is een must voor Anderlecht.”