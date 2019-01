Nooit eerder zo weinig mensen vermoord in New York

In New York werden in 2018 289 moorden gepleegd, drie minder dan in 2017. Daarmee tekent de Amerikaanse stad een nieuw laagterecord op.

Sinds begin jaren 50 werden er nooit eerder zo weinig moorden gepleegd, blijkt donderdag uit cijfers van de plaatselijke politie. Op tien jaar tijd is het aantal moorden met bijna 45 procent gedaald. 1990 was het dodelijkste jaar, met 2.245 moorden.

De eerste helft van het jaar was er een stijging, maar die trend keerde tegen het einde van 2018. Half oktober was er het eerste weekend in 25 jaar zonder schietpartij. Die statistiek gaat terug tot 1993, dus mogelijk is het record nog ouder.

Burgemeester Bill de Blasio had bij de aankondiging donderdag lof voor de politie. Hij stak ook pluimen op zijn eigen hoed, want het lage aantal moorden is volgens hem ook te danken aan het nieuwe beleid rond nabijheidspolitie waarmee hij in 2015 startte.

Het aantal diefstallen met geweld en autodiefstallen gingen met respectievelijk 8 en 4 procent achteruit, maar voor verkrachtingen is er wel een grote stijging, van 22 procent. De Blasio wees erop dat het metoo-effect daar speelt: slachtoffers durven vandaag meer melding maken van een verkrachting.